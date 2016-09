Bohnensalat mit Steak

1. Kartoffeln waschen, abbürsten, in Salzwasser 15-20 Minuten knapp gar kochen. Tomaten fein schneiden. Schalotten in feine Würfel schneiden, mit Essig, Salz, Pfeffer und 4 El Wasser verrühren. Tomaten, Olivenöl und 3 El Öl zugeben.

2. Bohnen putzen, halbieren und in kochendem Salzwasser 6-8 Minuten knapp gar kochen, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Kartoffeln abgießen ausdämpfen und leicht abkühlen lassen. Kartoffeln grob in Stücken in die Vinaigrette schneiden. Bohnen zugeben und ziehen lassen.

3. Bohnenkraut von den Stielen zupfen und grob schneiden. Anis und Fenchel fein zerstoßen. Steaks mit Pfeffer, Salz, Anis und Fenchel rundum würzen. Steaks mit Knoblauch in 1 El Öl je Seite 2-3 Minuten braten, kurz ruhen lassen. Bohnenkraut unter den Salat mischen, mit Zitronenschale bestreut servieren.