Klopse in Currysauce

1. Für die Hackmasse Brötchen in dünne Scheiben schneiden, mit 125 ml Sahne übergießen und 10 Min. quellen lassen. 1 Zwiebel fein würfeln, im Öl andünsten, auf einem Teller abkühlen lassen. Sardellen auf Küchenpapier abtropfen lassen und fein hacken. Hack, eingeweichtes Brötchen, Eier, Sardellen, Zwiebeln, etwas Salz, Pfeffer und Zitronenschale zu einem glatten Hackteig verkneten. Evtl. nachwürzen. Aus der Hackmasse mit leicht angefeuchteten Händen 16 Bällchen formen.

2. 1 Zwiebel mit Nelken und Lorbeer spicken. Brühe mit gespickter Zwiebel und Pfefferkörnern aufkochen. Klopse in die Brühe geben, zugedeckt 15 Min. bei milder Hitze köcheln lassen. Mit einer Schaumkelle herausheben, beiseitestellen. Brühe durch ein feines Sieb gießen, 1/2 l abmessen (restliche Brühe z.B. für eine Suppe verwenden).

3. Butter zerlassen, Mehl und Currypulver unter Rühren darin anschwitzen. Nach und nach mit ½ l Brühe, Milch und restlicher Sahne ablöschen. Unter Rühren aufkochen und bei milder Hitze 10 Min. köcheln lassen. Dabei mehrfach umrühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft würzig abschmecken. Zuckerschoten in sehr dünne Streifen schneiden. Champignons in dünne Scheiben schneiden und mit den Ananasstücken in der fertigen Sauce kurz aufkochen. Klopse erwärmen und mit Koriander bestreut servieren. Dazu passt Basmati-Reis.