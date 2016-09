Gefüllte Paprika mit Calamaretti

1. Bohnen verlesen, waschen und abtropfen lassen. Bohnen in einem Topf in 1 l Wasser mit Knoblauch, Rosmarin, Lorbeer und 3 El Öl aufkochen. Hitze reduzieren und knapp zugedeckt ca. 45 Minuten gar ziehen lassen. Bohnen in den letzten 5 Minuten mit Salz würzen und im Sud abkühlen lassen. Bohnen durch ein Sieb gießen, Bohnenfond dabei auffangen, Knoblauch, Rosmarin und Lorbeer entfernen. Bohnen in der Küchenmaschine mit 150 ml Fond fein pürieren. Mit Salz und Cayenne abschmecken. Bohnenpüree und restlichen Bohnenfond abgedeckt kalt stellen.

2. Paprika auf einem Backblech verteilen und unter dem vorgeheizten Backofengrill auf der 2. Schiene von oben 10-12 Minuten rundum grillen, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Aus dem Backofen nehmen, mit einem feuchten Küchentuch abdecken und 15 Minuten abkühlen lassen. Paprika vorsichtig häuten, dabei die Schoten einmal längs einritzen und die Kerne so gut wie möglich entfernen, den Stiel dran lassen. Paprika mit einem feuchten Küchentuch bedecken und kalt stellen.

3. Rauke verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Sellerie putzen und entfädeln. Sellerie und Schalotten in feine Würfel schneiden. 2 El Zitronensaft mit Essig, 4 El Bohnenfond, Salz, Pfeffer, 1/2 Tl Zucker und 5 El Öl verrühren, Sellerie und Schalotten unterrühren. Vinaigrette beiseitestellen. Mandeln grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett rösten, dabei mit etwas Salz bestreuen. Calamaretti-Körper in Streifen schneiden, Arme ganz lassen.

4. Zum Anrichten das Palbohnenpüree nur leicht erwärmen. Die Hälfte des Pürees auf Tellern verteilen. Restliches Püree in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben und die Paprika damit füllen. Paprika mit Rauke und Salzmandeln auf den Tellern verteilen.

5. Restliches Öl in einer großen beschichteten Pfanne stark erhitzen, Calamaretti darin 1-2 Minuten bei starker Hitze braten. Mit Salz, Pfeffer und 1 Spritzer Zitronensaft würzen und auf den Tellern verteilen. Mit Vinaigrette beträufeln und sofort servieren.