Lammlachse mit Fenchel und Feigen

1. Zwiebel in Spalten schneiden. Fenchel putzen, das Grün beiseitelegen. Fenchel in Spalten schneiden.

2. Orange waschen, trocken tupfen, 1 Tl Schale fein abreiben und 50 ml Saft auspressen. Fenchelsaat und 1/2 Tl Salz im Mörser zerstoßen. Fleisch mit dem Fenchelsalz einreiben und mit Pfeffer würzen.

3. 1 El Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Fleisch darin auf jeder Seite scharf anbraten. Herausnehmen, in Alufolie wickeln und im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad (Gas 1, Umluft 140 Grad) 6-8 Minuten garen.

4. Restliches Öl in derselben Pfanne erhitzen. Zwiebeln darin 2 Minuten dünsten. Fenchel zugeben und weitere 3-4 Minuten braten. Feigen in Spalten schneiden, in die Pfanne geben und kurz anbraten. Mit Orangensaft ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Fleisch in Scheiben schneiden, mit Fenchel, Zwiebeln und Feigen anrichten, mit Fenchelgrün bestreut servieren.