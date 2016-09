Zwerchfellsteak mit Auberginenpüree

1. Für das Püree Knoblauch in kleine Stücke schneiden. Auberginen waschen, trocken tupfen, rundum einstechen und mit dem Knoblauch spicken. Auberginen in Alufolie wickeln, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 180 Grad ca. 1:10 Stunden) auf der 2. Schiene von unten ca. 1:20 Stunden garen, dabei einmal wenden. Kreuzkümmel in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis er leicht dampft, abkühlen lassen und im Mörser fein mahlen.

2. Inzwischen für die Wedges Kartoffeln waschen, trocken tupfen und in Spalten schneiden. Rosmarinnadeln von den Zweigen zupfen und fein hacken. Kartoffeln in einer Schale mit Fleur de sel, Rosmarin und 2 El Olivenöl mischen und beiseitestellen. Zwerchfell mindestens 30 Minuten vor dem Zubereiten aus dem Kühlschrank nehmen.

3. Auberginen aus der Folie nehmen, längs halbieren und das Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Auberginen mit Crème fraîche, der Hälfte des Knoblauchs, Zitronensaft und Kreuzkümmel im Rührbecher mit dem Schneidstab grob pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen. Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein schneiden. Thymianblättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Petersilie und Thymian mit dem Auberginenpüree verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken.

4. Fleisch sorgfältig putzen: flache Stücke häuten, die dicke Sehne entfernen, die dickere Seite freilegen und teilen (so ergeben sich mehrere kleine Steaks).

5. Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 185 Grad (Gas 2-3, Umluft 185 Grad 15-20 Minuten) 20-25 Minuten auf der 2. Schiene von unten garen. Temperatur auf 225 Grad erhöhen und weitere 10-15 Minuten knusprig garen (Gas 4, Umluft 5-10 Minuten).

6. Fleisch mit dem restlichen Öl einreiben und mit Salz würzen. Eine Grillpfanne stark erhitzen, Fleisch darin bei starker Hitze 3 Minuten grillen. Fleisch wenden, weitere 3 Minuten grillen. Fleisch herausnehmen, kräftig mit Pfeffer würzen, in Alufolie wickeln und 5 Minuten ruhen lassen. Fleisch gegen die Faser in ca. 2 cm breite in Scheiben schneiden und mit Auberginenpüree und Kartoffel-Wedges servieren.