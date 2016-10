Salat mit Brathering

1. Eier nach Belieben 8-10 Min. wachsweich oder hart kochen. abschrecken, pellen und halbieren.

2. Bohnen waschen, putzen, in kochendem Salzwasser bissfest garen. abgießen, abschrecken und abkühlen lassen. Salat putzen, die Blätter waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Tomaten und gurke ebenfalls waschen, Tomaten in Spalten, Gurke in Scheiben schneiden.

3. Bratheringe etwas abtropfen lassen, den Sud auffangen. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. aus Senf, Essig, Bratheringsud und Öl ein Dressing anrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Salatzutaten mit Dressing beträufeln, mit den Bratheringen servieren. Dazu passt frisches Weiß- oder Graubrot.