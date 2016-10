Gewürzpaste

1. Gemüse schälen, mit Zwiebeln und Knoblauch grob würfeln. Petersilien- blätter von den Stielen zupfen und mit dem Gemüse im Blitzhacker fein zerkleinern. Salz zugeben, kurz untermixen und in saubere Gläser abfüllen.

Zusatztipps zur Zubereitung

Wichtig: Immer nur mit sauberen Löffeln in die Paste gehen, sonst fängt sie schnell an zu schimmeln. Für die Paste brauchen Sie einen Blitzhacker oder eine Küchenmaschine, damit alles klitzeklein wird und sich gut mit dem Salz vermischt. Die Paste können Sie portionsweise in Eiswürfelbehältern einfrieren.