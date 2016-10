Schokoladen-Nougat-Zupfbrot

1. Für den Hefeteig die Milch lauwarm erwärmen. Hefe zerbröseln, mit dem Zucker unter die Milch rühren.

2. Mehl und Salz mischen, Butter und Hefemilch zugeben. Mit dem Knethaken der Küchenmaschine oder mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten Teig verarbeiten. Abgedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.

3. Für die Füllung Backofen auf 200 Grad (Gas 3; Umluft 180 Grad) vorheizen. Haselnusskerne grob hacken, auf einem Backblech verteilen und im heißen Ofen auf der 2. Schiene von unten 10-15 Minuten goldbraun rösten. Herausnehmen und abkühlen lassen.

4. Inzwischen eine Kastenkuchenform (30 cm Ø) gründlich mit der weichen Butter auspinseln und kalt stellen. Schokolade grob hacken. Nougat und Butter klein würfeln und wieder kalt stellen.

5. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 45x35 cm groß ausrollen. Nougat- und Butterwürfel darauf verteilen. 100 g Schokolade in die Zwischenräume streuen. Teig quer in 6 etwa gleich breite Streifen schneiden. Die Teigstreifen vorsichtig übereinanderlegen und in 4 gleich breite Stücke schneiden. Stücke hochkant hintereinander in die Kastenform setzen. Dabei das letzte Stück mit der unbestreuten Teigseite zur Formwand einlegen, sodass die Füllung nicht an der Form klebt. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Ofentemperatur auf 180 Grad (Gas 2-3; Umluft 160 Grad) reduzieren.

6. Im heißen Ofen auf einem Rost auf der 2. Schiene von unten 35 Minuten backen. Nach 20 Minuten locker mit 1 Stück Backpapier abdecken. Das Brot 15 Minuten in der Form abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form nehmen.

7. Übrige Schokolade und Öl in eine Metallschüssel geben und über einem heißen Wasserbad schmelzen. Brot auf eine Platte geben und mit der Schokolade beträufeln. Mit den Haselnüssen bestreuen und am besten lauwarm servieren.