1. Koriandersaat in einer Pfanne rösten. Butter in einen Topf geben, zerlassen, bis sich die Molke am Boden des Topfes abgesetzt hat und leicht dunkelbraun geworden ist (Nussbutter). Erdnüsse und Koriandersaat in die lauwarme Butter geben. Alles mit einem Blitzhacker fein pürieren. Butter durch ein feines Sieb gießen und abtropfen lassen. Butter in ein verschließbares Gefäß geben und so lange abkühlen lassen, bis sie gut streichbar und nicht zu flüssig ist.

Zusatztipps zur Zubereitung Wenn die Erdnussbutter zu fest ist, können Sie sie behutsam im Wasserbad erwärmen.