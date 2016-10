Gebeiztes Rinderfilet

1. Für die Beize Wacholder, Piment, Sternanis, Koriandersaat und Pfeffer in einer Pfanne kurz rösten und auf einem flachen Teller abkühlen lassen. Gewürze in einem Mörser grob zermahlen, danach in einer Schüssel mit Salz und Zucker mischen. Basilikum mit Stielen grob zerschneiden, mit der Würzmischung vermengen. Die Hälfte der Beize auf ein Stück Klarsichtfolie (ca. 40 cm lang) streuen. Rinderfilet darauflegen. Mit restlicher Beize bedecken und rundherum fest andrücken. Filet fest in die Folie wickeln, in eine Form legen und beschweren (siehe Tipp). Filet 24 Stunden im Kühlschrank beizen, dabei einmal wenden.

2. Fleisch aus der Folie nehmen, Beize entfernen. Fleisch kurz kalt abspülen und trocken tupfen. Fleisch in dünne Scheiben schneiden und auf der Erdnussbutter (siehe Rezept: Erdnussbutter) anrichten.