Birnen-Trifle mit Schoko-Kaffee-Streuseln

1. Für die Mandelcreme Mandelmus mit der Milch in einem Topf erwärmen (nicht kochen). Speisestärke, Zucker und Eigelbe in einen kleinen Topf geben und mit den Quirlen des Handrührers 2 Minuten schaumig rühren. Die Mandelmilch zugeben, unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen aufkochen und 1/2 Minute kochen lassen. Creme in eine Schüssel füllen, mit Klarsichtfolie bedecken und 2 Stunden kalt stellen.

2. Inzwischen für die Schoko­Kaffee­Streusel die Schokolade fein hacken und in einer Schüssel mit Mehl, Kaffeepulver, Kakaopulver, Zucker, 1/4 Tl Salz und Haselnüssen mischen. Butter in kleinen Stückchen zugeben und alles mit den Händen zu Streuseln reiben. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad (Gas 1-2, Umluft 150 Grad) auf der 2. Schiene von unten 20 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

3. Pistazien grob hacken. Birnen schälen, längs vierteln, entkernen und quer in feine Scheiben schneiden. Birnen mit Zitronensaft mischen.

4. Für die Mandelcreme die Mandelmasse mit dem Schneebesen glatt rühren. Sahne steif schlagen und nach und nach unterheben. Streusel, Mandelcreme, Birnen und Pistazien nach Belieben abwechselnd in sechs Gläser (à 200-250 ml Inhalt) schichten.