Quittenchutney

1. Quitten kurz heiß waschen, trocken tupfen, Flaum abreiben. Schälen, vierteln, entkernen. Fein würfeln, sofort mit Zucker und Salz mischen. 1 Stunde lang Flüssigkeit ziehen zu lassen.

2. Schalotten und Ingwer schälen, fein würfeln. Pfefferschote halbieren, entkernen, in feine Streifen schneiden. Kardamomkapseln aufbrechen, Samen herauslösen. Alles mit Sternanis und Essig unter die Quitten mischen. Einmal aufkochen und offen bei milder Hitze ca. 30 Minuten langsam einkochen. Dabei öfters umrühren, sonst setzt die Masse an. Sofort in saubere, heiß ausgespülte Twist-off-Gläser füllen. Fest verschließen, 5 Minuten auf den Deckel stellen. Chutney abkühlen und mindestens 1 Nacht durchziehen lassen.