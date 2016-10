Asia-Nudelsuppe mit Samthauben

1. Für die Rippchen Austernsauce mit Ketjap Manis, Honig, Sesamöl, Chilisauce und Sojasauce verrühren. Mit den Rippchenstücken in einem Gefrierbeutel gut vermischen und mindestens 2 Stunden kalt stellen.

2. Inzwischen für die Suppe 30 g Ingwer und Schalotten in Scheiben schneiden. In einem Topf Fond mit 400 ml Wasser, Ingwer, Schalotten, 5 El Sojasauce, Reisessig, Zucker, 1 Tl Salz, Sternanis, Koriandersaat und -grün langsam aufkochen. Hitze reduzieren, Miso-Paste zugeben. Fond 45 Minuten sieden lassen. Fond durch ein feines Sieb in einen anderen Topf gießen.

3. Rippchen aus dem Beutel nehmen und auf einem Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft (Gas 3, Ober-/Unterhitze 190 Grad) auf der 2. Schiene von unten 40-50 Minuten garen.

4. Knoblauch in Scheiben schneiden und in einer Pfanne in 1 El Öl knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Chili in feine Ringe schneiden. Restlichen Ingwer schälen, in sehr feine Würfel schneiden. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung garen, abschrecken und abtropfen lassen. Pak choi in grobe Stücke schneiden. Pilze putzen, Shiitake-Stiele entfernen, die Pilzkappen in Scheiben schneiden, Stielenden der Samthauben abschneiden.

5. Fond in einem breiten Topf aufkochen. Das vorbereitete Gemüse und die Pilze in den Fond geben und 10 Minuten garen. Nudeln und Sesamöl zugeben und kurz darin erwärmen. Mit 2 El Sojasauce abschmecken. Rippenstücke aus dem Ofen nehmen, mit Sesam bestreuen. Suppe mit den Spareribs servieren.