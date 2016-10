Kabeljau in Safran-Gemüsefond

1. Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Anis im Mörser grob zerstoßen. Möhren putzen und schälen. Lauch putzen und waschen. Möhren und Lauch in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. Brokkoli in kleine Röschen teilen.

2. Öl in einem großen Topf erhitzen. Knoblauch und Anis kurz darin glasig dünsten. Mit Pastis ablöschen und mit Weißwein und 1 l Wasser auffüllen. Safranfäden, 2 Tl Fleur de sel und Möhren hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Nach 5 Minuten Brokkoli und Lauch zugeben.

3. Tomaten halbieren. Estragonblättchen und Dillspitzen von den Stielen zupfen und fein schneiden. Dillstiele sehr fein schneiden und mit Estragon, Dillspitzen, Tomaten und Fischfilets nach 10 Minuten in den Fond geben. Fond mit Pfeffer abschmecken und weitere 5 Minuten kochen lassen. Eintopf in einer Suppenterrine anrichten und servieren.