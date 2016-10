Ziegenkäserollen mit Chilisauce

1. Paprika putzen, entkernen, in feine Würfel schneiden. Chilis fein hacken. Zwiebeln in feine Würfel schneiden. Zucker in einem Topf schmelzen. Sofort Zwiebeln und Chilis zugeben. Mit Wein ablöschen. Essig und Fleur de sel zugeben. Offen 6-8 Minuten kochen. Nach 4 Minuten Paprika zugeben. Mit in 5 El Wasser angerührter Stärke binden. Abkühlen lassen.

2. Petersilienblätter fein schneiden. Ziegenkäse mit etwas Salz, Pfeffer und Petersilie glatt rühren. Jeweils 2 Teigblätter übereinanderlegen. Eigelb mit Milch verrühren, das obere Teigende 1 cm breit damit einpinseln. Das untere Viertel mit jeweils 1 El Käsemischung dünn bestreichen. Teig aufrollen. Rollen quer halbieren und mit der Nahtseite nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Mit der restlichen Ei­Mischung einpinseln und mit Sesam bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 160 Grad) auf der 2. Schiene von unten 20-25 Minuten backen. Mit der Chilisauce servieren. Dazu passt Blattsalat.