Kalbssteak mit Paprikagemüse

1. Milch, 150 ml Kalbsfond und etwas Salz aufkochen. Polenta unter Rühren einrieseln lassen. Bei milder Hitze 15-20 Minuten quellen lassen.

2. Zwiebeln in ca. 5 mm breite Spalten schneiden. Paprika putzen, entkernen, grob schneiden. Apfel schälen, entkernen, quer in 5 mm breite Stücke schneiden. Zwiebeln in 2 El Öl glasig dünsten. Tomatenmark zugeben, anrösten und mit Portwein ablöschen. Restlichen Fond, Paprika und 4 Stiele Thymian zugeben. Zugedeckt 6-8 Minuten dünsten. Nach 5 Minuten Essig, Apfel, etwas Pfeffer und Salz zugeben.

3. 10 g Butter und Parmesan unter die Polenta rühren und warm halten. Steaks im restlichen Öl bei starker Hitze von beiden Seiten 1 Minute braten, salzen und pfeffern. Restliche Butter und Thymian zugeben. Bei mittlerer Hitze 3-4 Minuten braten. Mit Polenta und Gemüse auf Tellern anrichten und mit Schwarzkümmel bestreut servieren.