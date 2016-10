Orientalischer Gemüsesalat mit Labneh

1. Sieb mit einem feuchten Gazetuch (Mulltuch) auslegen. Joghurt mit 2 Tl Salz verrühren, in das Tuch geben und ausdrücken. Joghurt mindestens 12 Stunden (besser 24 Stunden) im Kühlschrank abtropfen lassen.

2. Bete in kochendem Salzwasser je nach Größe 30-40 Minuten knapp gar kochen. Gurken in dünne Scheiben schneiden. Beten pellen (mit Küchenhandschuhen arbeiten!), in Spalten schneiden.

3. Essig mit Öl, Salz, Pfeffer und Honig in einer Arbeitsschale verrühren. Gurken und Beten zugeben. Avocado halbieren, entkernen, schälen und in Spalten schneiden. Dillspitzen und Minzblätter von den Stielen zupfen und grob schneiden. Mit Avocado zum Gemüsesalat geben und auf Tellern anrichten. Restliche Vinaigrette beiseitestellen.

4. Den abgetropften Joghurt aus dem Tuch nehmen (ergibt ca. 500 g). In 6 kleine Portionen teilen, jeweils nacheinander im Tuch zusammendrehen und zu kleinen Kugeln formen. Kugeln auf dem Salat anrichten, mit etwas Vinaigrette beträufeln. Salat mit Gewürznüssen (siehe Rezept: Gewürznüsse) bestreuen. Eventuell mit restlicher Gewürzmischung nachwürzen.