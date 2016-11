Rotkohl-Radieschen-Coleslaw

1. Rotkohl putzen, in feine Streifen hobeln und in eine Schüssel geben. Mit Salz bestreuen und mit den Händen gründlich durchkneten. Radieschen putzen. Radieschen und Zwiebel in dünne Scheiben hobeln und zum Rotkohl geben.

2. Hähnchenbrust mit Currypulver bestreuen und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch rundum anbraten. bei mittlerer Hitze 8 Min. gar braten.

3. Essig, Mayonnaise und Joghurt glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Rotkohl mischen. Mango schälen und das Fruchtfleisch in Scheiben vom Kern schneiden. Die Scheiben in Streifen schneiden.

4. Salat auf einer Platte anrichten. Hähnchenbrust in dünne Scheiben schneiden und zum Salat servieren. Korianderblättchen von den Stielen zupfen und über den Salat streuen.