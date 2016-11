Lauwarmer Bratkartoffelsalat

1. Tomaten mit 50 ml Wasser in einen topf geben und 2 Min. kochen. lauwarm abkühlen lassen und in einem hohen Gefäß mit dem Schneidstab fein pürieren. Essig und 3 El Öl zugeben und mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen

2. Garnelen mit Chiliflocken und 1 El Öl mischen. Feldsalat putzen, gründlich waschen und trocken schleudern.

3. Kartoffeln schälen und würfeln. 2 El Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin 15 Min. goldbraun braten. Kartoffeln in eine Schüssel geben. Garnelen in der heißen beschichteten Pfanne 4 Min. braten, salzen.

4. Kartoffeln und Feldsalat anrichten. Garnelen daraufgeben und mit der Vinaigrette beträufelt servieren.