Camembert-Armer-Ritter

1. Toastscheiben nebeneinanderlegen und mit Preiselbeerkonfitüre bestreichen. Ziegenkäse in Scheiben schneiden und 3 Toastbrotscheiben damit belegen. Übrige Toastscheiben mit der Konfitüre nach unten daraufsetzen.

2. Eier, Milch, Salz und Pfeffer in einer großen Schale mit einer Gabel verquirlen.

3. Sandwiches nacheinander in der Eiermilch wenden. Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen und die Sandwiches in 2 Portionen von beiden Seiten goldbraun braten. arme Ritter diagonal halbieren und z. B. mit grünem Salat (siehe Rezept: Grüner Salat) servieren.