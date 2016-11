Bratbirnen-Sorbet mit Kalter Ente

1. Birnen schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Marzipan reiben, mit der Butter und 30 g Zucker verrühren. Masse in die Birnen füllen und Birnen in einer Auflaufform verteilen.

2. Zitrone halbieren, aus 1 Hälfte 2 El Saft auspressen. Orangen- und Zitronensaft mit 10 g Zucker erwärmen. Über die Birnen in die Form gießen. Im heißen Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) auf der 2. Schiene von unten 35-40 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, in der Form abkühlen lassen. Birnen mit dem Birnensud in einer Küchenmaschine fein pürieren. Glukose einrühren und mit Birnengeist abschmecken.

3. Birnen-Marzipan-Masse in einer Eismaschine 40-50 Minuten cremig gefrieren. In eine Plastikschale umfüllen und anschließend abgedeckt 1-2 Stunden ins Gefrierfach stellen.

4. Für die Kalte Ente restliche halbe Zitrone längs halbieren, in dünne Scheiben schneiden. Vanilleschote längs einritzen und das Mark herauskratzen. Zitrone, Vanilleschote und -mark mit restlichem Zucker und Weißwein verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Bis zum Servieren kalt stellen.

5. Sorbet vorsichtig in Gläser füllen. Unmittelbar vor dem Servieren erst mit dem aromatisierten Weißwein, dann mit einem Spritzer eiskaltem Sekt auffüllen. Sofort servieren.