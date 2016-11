Mandel-Nuss-Baklava 

1. Mehl, 1 Prise Salz, 4 El Öl und 150 ml lauwarmes Wasser in eine Schüssel geben und verrühren. Danach auf der Arbeits- platte mit den Händen zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen, mit dem restlichen Öl einreiben und auf einen Teller legen. Mit Klarsichtfolie abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

2. Walnüsse, Pistazien und Mandeln im Blitzhacker grob zerkleinern. Die Hälfte der Nüsse herausnehmen, restliche Nüsse fein zerkleinern. Nüsse mischen.

3. Butter zerlassen und beiseitestellen. Den Strudelteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrollen. Teig auf ein leicht bemehltes Küchentuch legen und mit den Handrücken auf ca. 80x40 cm hauchdünn ausziehen. Teig mit der Hälfte der Butter dünn einpinseln. Nüsse darauf verteilen, dabei oben und seitlich einen 3 cm breiten Rand lassen. Die Außenseiten über die Füllung klappen. Teig mithilfe des Küchentuchs von der Längsseite her aufrollen. Strudel mit der Nahtstelle nach unten schneckenförmig in eine gefettete Tarteform legen. Strudel mit der restlichen zerlassenen Butter bepinseln. Mit einem Holzspieß Löcher in die Schnecke stechen (durch die Löcher dringt später der Sirup in den Strudel, also nicht zu wenige machen). Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) auf der 2. Schiene von unten 30-35 Minuten backen.

4. Inzwischen von der Zitrone 2 Tl Schale fein abreiben und 3 El Saft auspressen. Zucker, 250 ml Wasser, Zitronensaft und -schale aufkochen und 5 Minuten kochen lassen. Die heiße Baklava mit dem Sirup beträufeln und 3 Stunden (am besten über Nacht) ziehen lassen.