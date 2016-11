Rotkohl-Lasagne

1. Für den Rotkohl Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Rotkohl putzen, äußere Blätter entfernen. Kohl vierteln, Strunk entfernen. Kohl in 5-6 cm lange Stücke schneiden. Aus den Orangen den Saft auspressen. Butter in einem Topf zerlassen, Zwiebeln zugeben, mit Zucker bestreuen und bei starker Hitze in 3 Minuten hellbraun karamellisieren. Kohl zugeben, Hitze reduzieren und unter Rühren 4 Minuten garen. Mit Orangensaft und Portwein auffüllen und zur Hälfte einkochen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze weitere 35 Minuten garen, dabei ab und zu umrühren. Piment und Sternanis im Mörser fein zermahlen. Rotkohl kräftig mit Salz, Pfeffer, Piment und Sternanis würzen.

2. Für die Béchamel Butter in einem Topf zerlassen, Mehl unter Rühren zugeben, kurz quellen lassen. Nach und nach mit der Milch auffüllen, kräftig rühren und bei milder Hitze ca. 20 Minuten kochen lassen. Tahine unterrühren, mit Salz würzen. Käse fein reiben, 40 g beiseitestellen.

3. Eine Auflaufform mit etwas Béchamel füllen und mit 2-3 Lasagne-Platten bedecken. Etwas Rotkohl daraufgeben, mit etwas Käse bestreuen und andrücken. Arbeitsschritt wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind, mit Béchamel abschließen. Lasagne mit restlichem Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert) ca. 25 Minuten goldbraun überbacken.

4. Inzwischen Salate putzen, waschen, trocken schleudern und mundgerecht zerzupfen. Chicorée putzen, den weißen Strunk entfernen. Blätter waschen, trocken schleudern und mundgerecht zerbrechen. Essig mit Salz in einer Schüssel verrühren, Öl unterrühren. Mit Pfeffer würzen, Hälfte vom Sesam unterrühren.

5. Lasagne aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen. Salat mit dem Dressing anmachen, mit restlichem Sesam bestreuen und mit der Lasagne servieren.