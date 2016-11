Spitzkohl-Nudel-Salat mit pochiertem Ei

1. Staudensellerie putzen, entfädeln und in feine Würfel schneiden. Linsen in leicht kochendem Wasser in ca. 6 Minuten bissfest garen, kurz vor Ende der Garzeit Sellerie und Salz zugeben. Linsen und Sellerie in ein Sieb gießen, abschrecken und gut abtropfen lassen. Risoni in kochendem Salzwasser 7-8 Minuten bissfest garen, in ein Sieb gießen, abschrecken und gut abtropfen lassen. 2 El Essig in einer Schale mit Salz verrühren, 2 EL Öl, 3-4 El Wasser und Pfeffer unterrühren. Linsen, Sellerie und Nudeln unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Spitzkohl halbieren und quer bis zum Strunk in sehr feine Streifen schneiden. 1/2 Tl Salz und Zucker mischen, mit dem Kümmel zum Spitzkohl geben, verkneten und kurz ziehen lassen. Sobald der Spitzkohl leicht knackig wird, mit 2 El Essig und restlichem Öl vermengen.

3. In einem hohen schmalen Topf 3 l Wasser aufkochen. Restlichen Essig dazugeben. Eier einzeln in Tassen aufschlagen. Mit dem Holzlöffel einen Strudel im Wasser drehen und jeweils 1 Ei vorsichtig ins leicht drehende, siedende Wasser gleiten lassen. Ei 3-4 Minuten garen. Restliche Eier ebenso garen.

4. Petersilienblätter von den Stielen zupfen, fein schneiden. Spitzkohlsalat mit etwas Nudel-Linsen-Salat und Ei auf vier Teller geben, kräftig mit Pfeffer würzen und mit Petersilie bestreut servieren. Dazu passt geröstetes Brot, z.B. Kümmelbrot.