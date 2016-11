Geflügelsülze

1. Eine Terrinenform dünn mit Öl auspinseln und mit Klarsichtfolie auslegen. Folie mit einem trockenen Pinsel glatt streichen. Form kalt stellen.

2. Möhren und Sellerie putzen, schälen und in ca. 4 mm kleine Würfel schneiden. Lauch putzen, längs halbieren, unter fließend kaltem Wasser waschen, abtropfen lassen und nur das Weiße und Hellgrüne in ca. 4 mm kleine Würfel schneiden. Pfefferschote längs halbieren, entkernen und in feine Würfel schneiden.

3. Gemüse in kochendem Salzwasser 2-3 Minuten kochen, in eiskaltem Wasser abschrecken und im Küchensieb gut abtropfen lassen.

4. 1 l Wasser mit 80 ml Portwein aufkochen. Mit Salz abschmecken, Hühnerbrüste zugeben. Bei milder Hitze knapp unter dem Siede- punkt (80 Grad; Thermometer benutzen!) 15-20 Minuten pochieren. Fleisch aus dem Sud nehmen und abtropfen lassen. Das Fleisch mit nassem Küchenpapier abdecken, damit die Oberfläche nicht antrocknet. Fleisch abkühlen lassen. Fleisch in ca. 2 cm große Würfel schneiden.

5. Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Restlichen Portwein mit Hühnerbrühe und Ingwer kurz aufkochen lassen. Bei milder Hitze 10 Minuten ziehen lassen. Sollte die Hühnerbrühe nicht kräftig genug sein, mit Salz nachwürzen. Inzwischen die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

6. Hühnerbrühe durch ein feines Sieb in einen Topf gießen. Ausgedrückte Gelatine in der warmen Brühe auflösen. In die vorbereitete Terrinenform 2-3 Kellen Brühe füllen, sodass eine ca. 2 mm hohe Schicht entsteht. Form kalt stellen, bis die Brühe leicht geliert.

7. Inzwischen das vorbereitete Gemüse und Fleisch mit der Brühe in eine Schüssel geben. Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden und zugeben. Alles vorsichtig mischen. Gemüse- Fleisch-Mischung ca. 1,5 cm in die Terrinenform füllen, kalt stellen und stocken lassen. Das Stocken dauert pro Füllvorgang bzw. Schicht 15 bis 20 Minuten. So fortfahren, bis die Gemüse-Fleisch-Mischung verbraucht ist. Dann die Sülze im Kühlschrank ca. 8 Stunden kühlen.

8. Gelierte Sülze aufs Schneidbrett stürzen, Folie entfernen und Sülze in 1-1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Dazu passen Bratkartoffeln und mit saurer Vinaigrette angemachter Blattsalat.