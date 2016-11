Tofu und Gemüse im Miso-Sud

1. Ingwer fein würfeln. Tofu mit 1/3 Ingwer und 1 El Sojasauce vermengen, 15 Minuten marinieren. Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Pastinaken, putzen, schälen und schräg in Scheiben schneiden. Pilze putzen, Stiele herausdrehen. Größere Pilze halbieren. Mangold putzen, Stiele keilförmig herausschneiden, schräg in dünne Streifen schneiden, Blätter grob schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, schräg in dünne Ringe schneiden.

2. Zwiebeln, restlichen Ingwer, Mangoldstiele und Pastinaken in einem Topf in 2 Tl Öl andünsten. Mit Brühe auffüllen und knapp aufkochen. 2 El Sojasauce, Zucker und Miso-Paste einrühren. Restliches Gemüse und Sesam zugeben, alles bei mittlerer Hitze 5 Minuten in der Brühe ziehen lassen.

3. Tofu trocken tupfen. 2 Tl Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Tofu beidseitig 1-2 Minuten goldbraun braten. Tofu in Schalen anrichten. Gemüse und Miso-Sud mit Sojasauce und Salz abschmecken. Mit Koriander bestreut servieren.