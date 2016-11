Brotauflauf mit Lauch und Bergkäse

1. Kräuterseitlinge putzen. Brot in 8 dünne Scheiben schneiden. Beides in einer großen Pfanne in 40 g Butter von allen Seiten goldbraun rösten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Lauch putzen, gründlich waschen und das Weiße und Hellgrüne in 10 cm lange Stücke schneiden. In kochendem Salzwasser 2-3 Minuten garen, abschrecken und abtropfen lassen. Tomaten in dünne Streifen schneiden. Mit der restlichen Butter eine Auflaufform leicht fetten. Alle vorbereiteten Zutaten in der Auflaufform verteilen.

2. Milch mit Sahne, Eiern, Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen. Bergkäse grob raspeln. Den Eierguss in der Form über Brot und Lauch verteilen. Käse darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Umluft (Gas 3, Ober-/Unterhitze 200 Grad) 20-25 Minuten backen.

3. Aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen, mit Petersilie bestreuen und servieren.