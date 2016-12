Rehgeschnetzeltes

1. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Mit 1 El Öl und 1 El Butter in der Pfanne rundum hellbraun anbraten. Aus der Pfanne nehmen.

2. Fleisch in 3-4 mm dünne Streifen schneiden, mit 1 El Mehl mischen. 4 El Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin in zwei Portionen rundum hellbraun anbraten. (Das Fleisch soll beim Anbraten Röstaromen bilden, aber nicht trocken werden. Deshalb nicht durchbraten, sondern nur kurz anbraten. Es zieht später in der Sauce gar.) Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und aus der Pfanne nehmen. Bratensatz mit Cognac ablöschen, Rehfond zugeben und den Bratensatz lösen. Lorbeer, Wacholderbeeren, Piment und Gewürznelke in einen Einmal- Teebeutel geben, verschließen und in den Fond geben. 200 ml Schlagsahne und Pilze zugeben, aufkochen und 10 Minuten einkochen.

3. Restliches Mehl und restliche Butter vermengen und in die Sauce rühren. Unter Rühren aufkochen, weitere 5 Minuten bei milder Hitze kochen. Gewürzsäckchen aus der Sauce nehmen.

4. Sauce mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Zitronensaft würzen, Fleisch zugeben und erwärmen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Restliche Sahne steif schlagen, mit dem Portwein unter die Sauce heben. Mit Schnittlauch bestreut servieren. Dazu passen Rösti oder Spätzle (bei 6 Portionen) oder Baguette (bei 4 Portionen).