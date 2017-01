Sauerkraut-Puffer mit Salat

1. Sauerkraut mit den Händen gut ausdrücken. Kartoffeln schälen, waschen, gut trocken tupfen und grob raspeln. Sofort mit den Händen gut ausdrücken, mit dem Sauerkraut mischen.

2. Salate putzen, waschen, abtropfen lassen und zerpflücken. Sauerrahm mit Zitronensaft und Milch glatt rühren und mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Öl in einer breiten Pfanne erhitzen. Kartoffel-Kraut-Masse salzen, pfeffern. 10-12 kleine Portionen nebeneinander in die Pfanne geben und flach drücken. Puffer bei mittlerer bis starker Hitze 3-4 Minuten goldbraun braten. Puffer wenden und 2-3 Minuten fertig braten. Salat mit Sauerrahm-Dressing mischen und in Schalen oder Tellern verteilen. Puffer auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Salat servieren.