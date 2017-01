Pink Ginfizz

1. 2 lange Stücke Orangenschale abschälen und zur Seite legen. Saft von Orange und Grapefruit aus­ pressen. 180 ml Saft, Sirup und Gin in einen Cocktailshaker geben. 2 Handvoll Eiswürfel in den Shaker geben, kräftig shaken und in 2 mit Eis gefüllte Gläser füllen. Mit der Orangenschale garnieren.