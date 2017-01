1. Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Kastenkuchenform (30 cm) mit Butter auspinseln. Brötchen in Scheiben, Peperoni in Ringe schneiden. Beides mit Knoblauch, Petersilie, Tomaten, 50 g Parmesan, Eiern, Sahne, Salz und Oregano in eine Küchenmaschine mit Schneidemesser geben und auf höchster Stufe fein zerkleinern. Zusammen mit dem Hack in eine Schüssel geben, salzen und mit den Händen zu einer gleichmäßigen Masse verkneten.

2. Hackmasse in der Form verteilen und mit 50 g Parmesan bestreuen. Mit Öl beträufeln und im heißen Ofen auf einem Rost im unteren Ofendrittel 1 Std. braten.

3. Hackbraten aus dem Ofen nehmen, 10 Min. in der Form ruhen lassen, dann vorsichtig stürzen. In Scheiben schneiden und mit der Tomatensauce (siehe Rezept: Tomatensauce mit Bohnen) servieren.