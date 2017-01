Eckiger Semmelknödel

1. Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Kastenkuchenform (30 cm) mit Butter auspinseln. Brötchen in sehr dünne Scheiben schneiden, in eine große Schüssel geben. Zwiebeln fein würfeln. Petersilienblättchen fein hacken. Schnittlauch in Röllchen schneiden.

2. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Milch zugießen, erwärmen, mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen. Alles über den Brötchen verteilen. 10 Min. durchziehen lassen. Eier, Petersilie und Schnittlauch zugeben, alles mit den Händen locker zu einer gleichmäßigen Masse vermischen.

3. Brötchenmasse in der Kastenform verteilen. Im heißen Ofen auf einem Rost im unteren Ofendrittel 45 Min. backen.

4. „Knödel“ 5 Min. in der Form abkühlen lassen. Dann stürzen, in Scheiben schneiden. Mit Pilzrahm (siehe Rezept: Pilzrahm) servieren.