Asiatischer Reissalat

1. Reis nach Packungsanweisung zubereiten.

2. Limette heiß abspülen, 1 Tl Schale dünn abreiben, ca. 2 El Saft auspressen. Beides mit Honig, den Ölen, Salz und Pfeffer zu einem Dressing verrühren. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Korianderblätter von den Stielen zupfen.

3. Reis in eine große Schüssel geben, ausdampfen und etwas abkühlen lassen. In einem Wasserkocher 500 ml Wasser zum Kochen bringen. Zuckerschoten und Mais in mundgerechte Stücke schneiden, in ein Sieb geben, mit dem kochenden Wasser überbrühen, dann abschrecken.

4. Reis, Dressing und die übrigen Zutaten vermischen. Mit Erdnüssen und Korianderblättern bestreut servieren.