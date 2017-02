Gemüse-Pesto-Pasta

1. Rosenkohl putzen, am Strunkende kreuzweise einschneiden. Möhren putzen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Peperoni in dünne Ringe schneiden. Zwiebel fein würfeln.

2. Gemüse im heißen Olivenöl 5 Min. bei mittlerer Hitze anbraten. Mit Salz und 1 Prise Zucker würzen. Brühe zugeben und zugedeckt 8 Min. garen.

3. Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen. Nudeln abgießen, dabei 300 ml Kochwasser auffangen.

4. Pesto und Nudelwasser mit dem Gemüse vermischen, Nudeln zugeben und 2 Min. köcheln lassen. Mit Parmesan bestreut servieren.