Pak-Choi-Nudeln

1. Pak Choi gründlich waschen, trocken schütteln und längs vierteln. Chilischote entkernen und in Scheiben schneiden. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Sardellen abtropfen lassen und in Stücke schneiden.

2. Sesam in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und auf einem Teller abkühlen lassen. 2 El Öl in die Pfanne geben, den Pak Choi kräftig anbraten und auf einen Teller geben. Chili und Knoblauch im Öl bei mittlerer Hitze weich dünsten. Pak Choi zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen. Die Spaghetti abgießen und abtropfen lassen. Dabei 50 ml Nudelwasser auffangen.

4. Nudeln, Sardellen und Nudelwasser zum Pak Choi in die Pfanne geben und mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Sesam bestreuen und mit restlichem Olivenöl beträufelt servieren.