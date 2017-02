Linseneintopf mit Speck

1. Möhren, Lauch und Staudensellerie putzen, dabei die hellgrünen Blätter aufbewahren. Gemüse in grobe Stücke schneiden, mit den Knoblauchzehen in einen Blitzhacker geben und fein hacken. Vom Speck die Schwarte entfernen und den Speck ca. 1 cm groß würfeln.

2. Speck im heißen Öl in einem Bräter anbraten, zerkleinertes Gemüse zugeben und 2-3 Min. weiterbraten. Linsen, Lorbeer und Brühe zugeben, aufkochen und zugedeckt 20-25 Min. köcheln lassen.

3. Birnen in einem Topf in 150 ml kochendem Wasser 10 Min. garen. Dann abgießen. Topf auswischen, 2 El Zucker in dem Topf bei mittlerer Hitze goldbraun karamellisieren, dabei erst rühren, wenn der Zucker zu schmelzen beginnt. Mit Essig ablöschen und 5 Min. einkochen lassen. Birnen zugeben und 5 Min. köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen, die Butter zugeben und unter Rühren schmelzen lassen.

