Indische Linsensuppe

1. Von 1 Orange 2 Streifen Schale dünn abschälen. Aus beiden Orangen ca. 200 ml Saft auspressen. Zwiebeln fein würfeln. Ingwer schälen und in ca. 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Orangenschale, Zwiebeln und Ingwer in 3 El heißem Olivenöl in einem großen Topf andünsten. Linsen und 1 1/2 Tl Currypulver zugeben, kurz mitdünsten. Mit Orangensaft ablöschen.

2. Brühe zugeben, aufkochen und 10 Min. bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Dann 1/4 der Linsen mit einer Schaumkelle herausheben. Kokosmilch zur restlichen Linsensuppe geben und weitere 10 Min. garen.

3. Chili in sehr dünne Ringe schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, das Weiße und Hellgrüne in dünne Ringe schneiden. Tofu ca. 1 cm groß würfeln. Blättchen von 6 Stiele Koriander abzupfen und grob hacken. Tofu, Frühlingszwiebeln, Chili und gehackten Koriander in einer Schüssel mit Essig, restlichem Olivenöl und etwas Salz mischen. Die herausgenommenen Linsen untermischen.

4. Kokossuppe sehr fein pürieren. Suppe mit Salz, Curry und Zucker würzig abschmecken und anrichten. Die Tofu-Mischung darauf verteilen und mit restlichen Korianderblättern garniert servieren.