Heringssalat

1. Rote Bete, Zwiebel und Hering in feine Würfel schneiden. Apfel waschen vierteln, entkernen und in feine Würfel schneiden. Dill mit den feinen Stielen fein schneiden. Sellerie putzen, entfädeln und in feine Würfel schneiden.

2. Joghurt und Schmand verrühren. Rote Bete, Zwiebeln, Hering, Apfel und Dill untermischen und mit Essig, Cayenne, Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben mit Dill garnieren.