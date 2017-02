Clam Chowder mit Venusmuscheln

1. Muscheln in eine große Schüssel mit handwarmem Salzwasser geben und 2 Stunden wässern. Wasser einmal wechseln, damit der enthaltene Sand ausgespült wird.

2. Inzwischen Lauch längs halbieren, waschen und in 1/2 cm breite Halbringe schneiden. Staudensellerie putzen, evtl. entfädeln und in 1 cm breite Stücke schneiden. Möhren putzen, schälen und 1 cm groß würfeln. Abgedeckt beiseitestellen. Kartoffeln schälen, 1 cm groß würfeln und in kaltes Wasser legen.

3. Schalotten fein würfeln und mit Wermut, 150 ml Wasser und Lorbeer in einem breiten Topf zugedeckt auf- kochen. Muscheln in einen Durchschlag geben, kurz abtropfen lassen. Dabei beschädigte sowie offene Muscheln, die sich bei einer Klopfprobe nicht schließen, aussortieren.

4. Muscheln in den Topf geben und zugedeckt bei starker Hitze 5 Minuten kochen. Topf dabei gelegentlich kräftig rütteln. Muscheln in ein Sieb geben. Muschelsud auffangen. Muscheln etwas abkühlen lassen und das Fleisch aus den Schalen lösen. Alle nicht geöffneten Muscheln aussortieren.

5. Kartoffeln, Sahne, Milch und Salz zugedeckt aufkochen und bei milder Hitze 20 Minuten kochen lassen.

6. Inzwischen Speck quer in 1 cm breite Streifen schneiden und in einem großen Topf in der heißen Butter bei mittlerer bis starker Hitze 3 Minuten anbraten. Lauch, Sellerie und Möhren zugeben und 3 Minuten anbraten. Muschelsud zugeben, zugedeckt aufkochen, dann 10 Minuten bei milder Hitze kochen lassen.

7. Die Hälfte der Sahne-Kartoffel-Mischung in einen Rührbecher geben und mit einem Schneidstab fein pürieren. Mit dem abgetropften Mais und der restlichen Kartoffelmischung in die Suppe rühren. Das Muschelfleisch unterheben.

8. Die Hälfte der Sahne-Kartoffel-Mischung in einen Rührbecher geben und mit einem Schneidstab fein pürieren. Mit dem abgetropften Mais und der restlichen Kartoffelmischung in die Suppe rühren. Das Muschelfleisch unterheben.